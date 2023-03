Resul, arrepentido, le pide perdón a Suzan: “Cometí el error de no confiar en ti”

Cuando Resul se enteró de que Akif y Suzan habían tenido una relación se quedó destrozado. Pensó que se habían estado riendo de él y decidió reprocharle a Suzan su actitud y, aunque su secretaria intentó explicarle que esta relación era pasada… ¡Él no la creyó!

Después de lo ocurrido, Nebahat se presentó en el despacho de Resul y le confesó que pensaba que se habían precipitado con Akif y Suzan. Ella sí que confiaba en que la historia de ellos dos hubiese terminado e hizo que Resul se replantease si había sigo demasiado duro con su secretaria.

Tras analizarlo fríamente, Resul se presenta en casa de Suzan para disculparse por no haber confiado en ella. La madre de Harika le recuerda que no es la primera vez que duda de su palabra, por eso cree que ya no hay vuelta atrás. “Se acabó. No creo que tenga sentido que le demos más vueltas”, le dice.

“¿Sentías algo por mí? ¿Me querías de verdad?”, le pregunta Resul. Justo en ese momento, y con Suzan sin querer responder… ¡Aparece Akif! El padre de Doruk le dice que ha quedado a cenar con ella y su socio se queda destrozado.

Resul mira a Suzan con cara de decepción, mientras ella confirma que se va a cenar con Akif. ¿Ya no habrá vuelta atrás en la relación entre padre de Berk y la madre de Harika? ¿Querrá Suzan iniciar una relación con Akif?