Avance del próximo capítulo

Se avecina el día del arte por el Zurbarán. Marina pide que se formen grupos de trabajo para el concurso de fotografía y una vez más, Alma está sola.

Sandra empieza a trabajar en la cafetería del Zurbarán, el estrés le puede y se escapa a fumar al baño. Allí coincide con Martín que monta en cólera.

Álvaro dice que el blog es suyo y Alma no da crédito, no acepta la ayuda de Álvaro y rompe a llorar porque no está acostumbrada a que nadie de la cara por ella. "La gente no se ayuda así por que así"... sin palabras, Álvaro le roba un beso que calma sus nervios. "A veces es mejor no decir nada".

En otro escenario Román está en problemas, en un ajuste de cuentas aparece Ruth dispuesta a saldar la deuda que su "hermanastro" tiene con unos matones que le piden 1000 euros.

En plena fiesta del Arte, Fer cree haber conocido a un chico y se lo presenta a David para darle celos pero el chico resulta ser hetero y la situación resulta cuanto menos bochornosa.