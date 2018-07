Las 10 curiosidades de los capítulos 3 y 4 de 'El cuento de la criada'

1. Un juicio amparado en la ley de las antiguas escrituras (Romanos 1:26), en el que las acusadas, por supuesto, no tienen derecho a defenderse y, además, llevan un bozal. El delito, traición al género. La condena, la pena de muerte; en una cruda ejecución para la Martha, que no puede concebir y no tiene ninguna utilidad en este mundo.

2. Tener el periodo es lo peor que le puede pasar a una criada, porque su función en la casa es tener hijos. Defred es castigado cuando Serena Joy se entera que no está embarazada y acaba encerrada en un cuarto. “Este mes no va a haber helado, señorita” se dice Defred a sí misma.

3. La ablación del clítoris es uno de los horrores que no planteó Atwood en su novela. La redención para Emily (que ha dejado de ser Deglen), a quién se le perdona el pecado, para que pueda continuar prestando el servicio para el que dios le dio un aparato reproductor funcional. El nombre es tan cruelmente irónico. Primero, es obligada a presenciar la ejecución y luego, cuando cree haber despertado de una pesadilla, descubre que esta solo acaba de empezar.

4. Serena controla a Defred, porque no puede controlar nada más. No puede concebir, no puede ayudar a su esposo a tener una erección para que intente fecundar a su criada, no puede obligarlo a respetar las normas previas a la ceremonia y tampoco puede hacer que sus opiniones sean escuchadas.

5. La dura escena cuando las criadas descubren por primera vez cuál será su función en La Ceremonia. Habían sido privadas de su libertad, las habían separado de sus seres queridos, les habían robado a sus hijos, y temían que serían utilizadas para engendrar, pero nunca habrían podido imaginar de qué forma. Mezcla de incredulidad e impotencia en sus rostros.

6. El escudo en mitad de la sala con las alas y un sol, el sol significa el nacimiento de un pueblo que surge en pleno vigor y esperanza, y las alas que simbolizan la pureza

7. Descubrimos en la sala de espera del ginecólogo las fotos de los logros de la República de Gilead. Una estampa que observan las criadas que son las propias mujeres que dan a luz a esos niños.

8. Ser hombre y no poder concebir no está bien visto en Gilead, es incluso pecado. El ginecólogo se ofrece a embarazar a Defred porque él sabe que la esterilidad no es una plaga que envió Dios a las mujeres para castigar su libertinaje; no son culpables, los varones también son estériles, por supuesto.

9. La fotografía en las escenas de centros médicos, como en la visita al ginecólogo o en la habitación en la que despierta Emily después de ser mutilada, tiene un ambiente futurista que recuerda un poco al estilo de Kubrick, (uso del blanco y el rojo).

10. “Nolite te bastardes carborundorum”. La frase que descubre Defred en la habitación de la anterior Defred de los Waterford. El comandante le explica que es como un chiste para niños en latín. En realidad significa: “No dejes que los cabrones te hagan polvo”. Se convierte en la inspiración de Defred para sus pequeñas victorias.