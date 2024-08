La dura reacción de Federico ante el embarazo de Sole: “¿Por qué tiene que ser mío?”

Sole ha decidido seguir adelante con el embarazo. Pensar en su madre y compartir con ella los momentos importantes le ha dado fuerza, pero ahora debe hacer frente a situaciones muy difíciles.

La joven no puede seguir ocultándole la verdad a Federico, el padre del bebé, ya que necesita saber si tiene algún tipo de enfermedad hereditaria. Armándose de valor, Sole ha quedado con él y le ha confesado su secreto: “Estoy embarazada”.

La reacción del joven no ha sido la que ella esperaba. “¿Me estás grabando?”, ha preguntado el joven, que ha pensado que era una broma. Pese a que Sole sabía que Federico no se implicaría en el embarazo, no esperaba el desprecio con el que ha hablado.

“¿Por qué tiene que ser mío?”, ha preguntado el joven, desafiante, “será de cualquier otro”. Federico ha terminado marchándose, dejando a Sole con lágrimas en los ojos y el corazón roto. ¿Se habrá ilusionado con él?