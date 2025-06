Ferit saca las garras por Seyran: “¡No vuelvas a levantarle la voz a mi esposa!”

Kazim se ha puesto hecho una furia al ver llegar a su hija con Kaya. Y al no ver a Ferit, ha empezado a presionarla. Pero Seyran ha respirado hondo y ha dicho lo que nadie esperaba: se ha matriculado en la universidad.

Kazim ha estallado. Le ha gritado, la ha amenazado, ha intentado humillarla delante de todos. Pero esta vez Seyran no estaba sola.

Ferit ha aparecido y no ha dudado ni un segundo en ponerse delante de ella. Le ha dicho a Kazim que ha sido él quien la ha matriculado, y que no tiene por qué pedir permiso. “Esto solo nos concierne a mi esposa y a mí. No te metas. Y no le vuelvas a levantar la voz”.

Seyran ya no está sola y Ferit ha dejado claro que va a estar ahí para ella, pase lo que pase.