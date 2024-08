Así comenzó la historia de amor de Guido y Anna: un romance a espaldas de Maurizia

Anna y Guido han construido una familia a base de amor y cariño y, aunque su matrimonio parece perfecto, los inicios de su relación fueron algo difíciles.

El primer beso

Cuando eran jóvenes Anna era la mejor amiga de Maurizia, quien salía con Guido. Sin embargo, un día en el que ella tardaba en llegar a casa, Anna y Guido pasaron el día juntos, sincerándose sobre sus sentimientos y sus expectativas de futuro.

Guido confesó que no estaba bien de dinero y Anna, tras descubrir lo mucho que valía la pena aquel muchacho, le regaló su colgante para que siguiera adelante. Como era de esperar, su conexión fue tan grande que no pudieron evitar besarse.

Poner distancia al destino

Ambos decidieron poner distancia de por medio para no hacerle daño a Maurizia. Sin embargo, cuando dos están destinados a estar juntos no hay quien los separe y, tras dos años sin verse, sus caminos se volvieron a cruzar.

La complicidad entre ambos se notaba como si no hubiera pasado el tiempo. Guido aprovechó el momento para contarle que rompió con Maurizia porque no se quitaba de la cabeza su beso, pero Anna estaba a punto de casarse y no podía volver a cometer ese error.

Novia a la fuga

El día de la boda de Anna, Guido apareció entre los invitados. El joven sabía que ella no quería casarse con aquel hombre y no estaba dispuesto a dejarla escapar de nuevo.

Entre naranjadas y miradas tímidas, Guido confesó que estaba enamorado de ella y le pidió que no se casase. Eso fue justo lo que necesitó Anna para lanzarse a sus brazos y dejar su vida atrás.

Desde ese momento, Anna y Guido comparten una vida juntos y el amor entre ellos es incalculable. Sin embargo, su historia a espaldas de Maurizia les está pasando factura, ¿tuvo algo que ver con su muerte?