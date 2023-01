La sincera lamentación de Ciriaco con Manolita: “Nunca conseguiré que vuelvas a confiar en mí”

La relación entre Ciriaco y Manolita no está pasando por su mejor momento. El horizonte del hijo de los Gómez Sanabria no se atisba muy esperanzador por el juicio que se le viene encima ya que Ciriaco no quiere delatar a Jeros.

El joven fue detenido tras el atraco a la farmacia y ahora mismo está en libertad bajo fianza. Manolita, como buena madre, quiere que Ciriaco confiese toda la verdad, pero la amenaza de Jeros sobre su familia mantiene su boca cerrada.

La relación entre madre e hijo está más rota que nunca, pero no hay nada que el amor no pueda arreglar. Ciriaco ha sido “un buen niño” y será un gran hombre, según apunta su madre, pero el joven no puede sacarse de la cabeza el último enfrentamiento que tuvieron entre ambos: “Nunca conseguiré que vuelvas a confiar en mí, ¿no?” lamenta Ciriaco.

Manolita esquiva la pregunta de su hijo, pero no piensa tirar la toalla con su hijo y le hace saber que le quiere mucho y que no quiere que le pase nada malo.