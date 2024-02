Lola calma el sentimiento de culpa de Román por ser un Quevedo: “Eres el hombre del que estoy enamorada”

Román acude a casa de los Gómez para encontrarse a Lola. La joven no está pasando un buen momento: debe pagar una indemnización a Elena demasiado alta, y su familia quiere afrontarla avalando El Asturiano.

Lola no deja de darle vueltas, cree que tuvo que pedir ayuda en su momento a sus padres. “Mi vida no hubiera sido un error tras otro”, apunta la joven, sumida en la tristeza. Román le detiene inmediatamente, no dejará que Lola se fustigue así.

“El único error es cómo te ha tratado mi familia”, dice Román, primero apuntando a Mario por eludir sus responsabilidades cuando Lola tuvo a Malena, y después señalando a Elena, capaz de autolesionarse y mentir ante un tribunal para apartar a Lola de su hija.

“Toda la culpa es de los Quevedo... y yo soy uno de ellos”, dice Román, asumiendo que sería normal que Lola no quiera nada de él en su vida. Ahora es ella la que detiene al joven: “Eres de las mejores cosas que me han pasado”, le dice Lola.

Román cree que, estando a su lado, no parará de recordarle todo el dolor que le ha causado su familia, pero ella ve a Román como la persona que siempre está con ella en los buenos y en los malos momentos: “Eres el hombre del que estoy enamorada”, confiesa Lola, firmando el momento con un precioso beso.