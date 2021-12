Fue un personaje que siempre recordará: Alberto Amarilla deja atrás aquel rebelde sin causa y cambia de rol en 'Amar es para siempre'

'Amar es para siempre' contará en los próximos capítulos con el actor Alberto Amarilla, que interpretará a Marcos Salaverría, yerno del marqués de Benamazara.

¿Quién es Marcos Salaverría?

Marcos trató de sacarse la carrera de derecho, pero terminó dejándola y su futuro se aproximaba al fracaso. Hasta que apareció Lucía, hija de los marqueses de Benamazara. Se enamoraron y se casaron.

Marcos se convirtió así en un miembro de la aristocracia. Pero los marqueses de Benamazara no estaban por la labor de que la joven pareja viviera a costa del dinero de la familia y volvieron los problemas para ellos. Tras la muerte de los marqueses una noche, Marcos fue detenido y está condenado como presunto autor del crimen.

'Mis adorables vecinos', la serie que marcó su trayectoria artística

Si te decimos “Yo vivía en un bloque de barrio, mañana me mudaré… con el dinero que gane cantando me codearé con la jet”, seguro que ya la estás tarareando. ¿Quién no recuerda las aventuras de los Sánchez y los Sandoval en 'Mis adorables vecinos'?

Esta ficción que se estrenó en 2004 irrumpió en la parrilla de Antena 3 con gran éxito y se mantuvo en emisión por cuatro temporadas, seguido por una media de más de 3 millones de espectadores.

Alberto Amarilla dio vida a Rafael Sánchez Mingo, más conocido como Rafi, el hijo mayor de Loli (Paz Padilla) y Mariano (Juanjo Cucalón), un rebelde sin causa atrapado en un mundo de ricos.

Este personaje sería uno de los primeros roles del actor en televisión a nivel nacional y el que le daría un empujón a su carrera profesional.

En el vídeo de arriba puedes revivir su primera escena en 'Mis adorables vecinos'.

Su paso por 'Velvet'

Además, el actor extremeño también participó en 'Velvet', interpretando a Toni un antiguo amigo de Raúl de la Riva (Asier Etxeandia).

Próximamente volveremos a disfrutar de su talento en los nuevos capítulos de ‘Amar es para siempre’. De lunes a viernes, a las 16:30 horas, en Antena 3.