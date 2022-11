La última estrategia de Ciriaco para salir de la cárcel: ¿Se declarará culpable?

Declararte culpable de un hecho que no has cometido o contar la verdad sobre dejar morir a una chica la noche en la que se te atribuye otro asesinato. Esa es la decisión a la que se enfrenta Ciriaco en estos momentos.

Él mismo no quiere contar lo que realmente sucedió aquel día, puesto que se arrepiente de no haber ayudado a esa mujer y haber salido corriendo del lugar, además de haber estado drogándose. Es algo que cree que sus padres no le perdonarían.

Al declararse culpable, puede llegar a tener una condena de hasta 10 años de prisión. Algo que ve inviable por el hecho de que no quiere pasar ese tiempo en la cárcel siendo inocente.

Esto solo le lleva a contar la verdad de aquella noche. ¿Será capaz de contárselo a sus padres? ¿Conseguirá la libertad de esta manera?