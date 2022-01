La sucia jugada de Medina para impedir que Sonia se enamore de su ex

Medina se había propuesto no volverse a entrometer en la vida amorosa de Sonia. Ambos habían acordado volver a la amistad y sintonía que les caracterizaba, pero para ello, él debía respetar el pasado de su jefa. Sonia le imponía una única norma para no tener que echarle de su vida.

Medina cumplía su palabra de mantener una relación estrictamente profesional con su jefa, hasta el punto de acabar logrando su perdón. Sonia parecía volver a ser la misma de siempre con él. Tanto ha sido su cambio que incluso... ¡estaba dispuesta abrirle las puertas al amor!

Sin embargo, Medina es incapaz de cumplir con su palabra cuando Carlos, el ex de Sonia, aparece en el despacho para entregarle una carta a Sonia, el joven la intercepta para leerla. Carlos se lamentaba por lo sucedido entre ambos y le decía: “Nada me gustaría más que darnos una segunda oportunidad”.

Medina entonces no sabe qué hacer… ¿Le da la carta a Sonia o no? Si se la entrega, puede que ella rehaga su vida con Carlos y la pierda para siempre… Pero si no lo hace y Sonia se entera, cualquier oportunidad que él tuviera con ella se habría esfumado… ¿Qué debe hacer?