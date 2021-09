Sebas, impactado y molesto con Pelayo ante una noticia que podría romper su matrimonio

La bondad de Marcelino le impide destrozarle el corazón a Sebas con la verdad que él sabe. Es consciente de que en cuanto este se entere se derrumbará y no es capaz de dar el paso. No obstante, Pelayo no está dispuesto a seguir engañándole y arrasa con todo para serle sincero.

Pastora ha conseguido pasar todas las propiedades de Sebas a su nombre y además, el hombre del banco con el que está compinchada es su amante. Un duro golpe que deja a Sebas con solamente lo puesto y que no es capaz de afrontar de ninguna de las maneras.

