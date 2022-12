Rocío encuentra la solución al problema de Hugo: ¡La farmacia seguirá abierta!

Hugo estaba en serios problemas. Tras la muerte de su madre, el exfutbolista, sin la carrera en Farmacia, no podía asumir la responsabilidad.

Lo cierto es que el joven no sabía qué hacer y había demorado la cita con el abogado.

Ante esta situación y para demostrarle que no está solo, Rocío ha tomado el control y se ha adelantado. “Era una sorpresa, pero me has pillado. La farmacia seguirá abierta si tú quieres y aceptas el trato”, ha sorprendido a Hugo.

El exfutbolista se ha llenado de alegría al saber que Rocío asumirá la regencia hasta que él se saque la carrera y pueda manejar el negocio. A partir de ahora, la joven será su jefa.