La reconciliación de Guillermo y Cristina: ¡no pueden estar el uno sin el otro!

Guillermo y Cristina llevan días distanciados por sus discusiones sobre el gran paso que está a punto de dar Guillermo, casarse con Inés. Algo que Cristina no ve con buenos ojos porque está convencida de que su mejor amigo está a punto de cometer el mayor error de su vida.

Ambos se encuentran en el mismo lugar donde se volvieron a conocer tras el accidente. Al principio, el ambiente era un poco tenso, pero tras unos minutos juntos, se dan cuenta de que no pueden estar separados.

Cristina se arrepiente de haber sido tan controladora con Galán, y reconoce haberle querido proteger en exceso.

No obstante, tras este cariñoso encuentro, Galán le pregunta a la abogada: “¿Vendrás a mi boda?” Ella responde irónica: “¿Qué pasa que aún no has encontrado a una madrina?”

¿Será esta la reconciliación oficial entre Guillermo y Cristina? ¿Acudirá finalmente ella a su boda?