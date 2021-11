Raúl toma medidas drásticas en Garlo, ¿aceptarán los trabajadores?

Raúl está sobrepasado, no es capaz de dirigir la empresa de la misma manera que hacía su padre. Raúl quiere abrir la tienda de Preciados pero las cuentas no le salen y no encuentra la manera de conseguir efectivo para afrontar todos los gastos hasta que una conversación con su madre le da una idea: reducir sueldos.

Carmen se mostraba muy reticente con la propuesta de su hijo que no ha dudado en hacérselo saber a sus empleados. Ahora, los trabajadores de Garlo deben darle una respuesta común, algo que podrá enfrentar y poner patas arriba a todo la plantilla.