Quintero da una gran lección a Sancho: “No soy como tú”

Quintero y Cristina pensaban que Sancho era buena persona y siempre le han demostrado que podía confiar en ellos, pero el expolítico se ha portado muy mal.

Después de pedirle un segundo pago a Albertito para gastarlo en recuperar a su mujer y perder todo el dinero, Sancho usó parte del primer ingreso en fiestas y mujeres y esto ha provocado una ruptura definitiva con los abogados.

Ahora, Cristina y Quintero han dimitido y han abandonado la política, pero aún tienen que ajustar cuentas.

Quintero, lleno de rabia, pensó en hacer público el trato de Sancho con Albertito y así acabar con su carrera política, pero le ha demostrado que son muy diferentes.

Al romper ante sus ojos la grabación, Sancho se ha llevado una gran lección de vida. “No me gusta jugar sucio, no soy como tú. Vengarme no va a hacer que me sienta mejor”, le ha asegurado Quintero al expolítico.