Quintero advierte a Carmen: "Tarde o temprano va a tener que enfrentar la verdad con su hijo"

Después de que Carmen le diera un gran susto a Raúl, la mujer ha decidido aceptar ayuda profesional para tratar sus problemas.

Eso sí, no le está siendo nada fácil abrirse con el psiquiatra, sobre todo porque no está siendo sincera consigo misma y así se lo ha expresado a Quintero: “Yo no soy cleptómana. ¿Qué sentido tiene tratar algo que yo no tengo?”.

Uriarte está dispuesto a contarle la verdad a Raúl y esto atormenta cada día más a Carmen. De nada le ha servido devolverle el dinero que le prestó ni tampoco doblegar ante sus deseos…Su única esperanza es encontrar a Fausto: es la única persona que puede ayudarle.

Precisamente, sobre este tema, Quintero le ha traído noticias que han alegrado mucho a la mujer: un compañero de universidad ha averiguado quién es el propietario del teléfono de Suiza. “Va a ser más fácil encontrar a Fausto”, le ha dicho.

Ahora, la esperanza de Carmen está cada vez más cerca…¿Conseguirá llegar hasta su cuñado?

¡Adelántate a la emisión en ATRESplayer PREMIUM!