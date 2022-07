Penélope sorprende a Santiago con una tajante decisión: “Te he buscado una alternativa”

Penélope se encuentra desesperada con la situación de Santiago. Su marido ha regresado a su vida poniéndolo todo patas arriba.

La profesora ha ido a comprarle unos analgésicos a la farmacia para calmar su dolor, pero cuando iba a salir de su casa, ha recibido una llamada inesperada.

Ismael ha llamado a Penélope para comentarle que está muy preocupado por Catalina y cree que sería bueno que hablase con ella. El gerente del King’s ha tratado con la profesora de manera muy cariñosa, pero ella se ha mostrado inquieta y distante al tener al tener a su lado a su marido.

Santiago se fugó tras disparar a Penélope y, ahora, se encuentra cobijado en su casa debido a que Penélope siente pena por él. El fugitivo volvió a su vida confirmándole que le quedaban unas semanas de vida ya que le han detectado un tumor maligno.

Penélope se encuentra desbordada, no va a delatar a Santiago pero no quiere que permanezca más tiempo en su casa: “No puedo hacerme cargo de esto, ni quiero”.

La profesora ha encontrado una alternativa, un lugar donde su marido se puede alojar y va a estar bien cuidado. Sin embargo, Santiago no quiere pasar el resto de sus días rodeado de desconocidos: “No puedes dejarme ahora, aún eres mi mujer”.

Penélope ha estallado ante la situación: “Yo no soy nada tuyo. Déjame en paz, casi me quitas la vida, una vida que me ha costado muchísimo recuperar. No me puedes pedir morirte aquí”.