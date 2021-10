El peligroso juego de Cristina que confunde a Guillermo con sus sentimientos

Guillermo le ha fallado dos veces a Inés desde que son pareja, realmente desde hace tan solo unos días. El nuevo camarero del King’s está convencido de que lo que siente por Vega es amor pero no se imaginaba lo difícil que es mantener una relación de pareja.

Tan difícil le está resultado que hasta Inés quiso romper la relación, pero la insistencia de Galán hizo que la gerente del King's le diese una segunda oportunidad.

Decidido a demostrarle a Inés sus sentimientos le confesaba a Cristina que quería dar el gran paso con ella pero que no tenía ni idea de sexo. Martínez le hacía ver a su amigo que no era algo necesario si no estaba preparado, que había muchas maneras de demostrar el amor empezando por decir y demostrar lo que uno siente.

Guillermo recapacitaba, tras las palabras de Cristina, y decidía hacerle una sorpresa a Inés por su cumpleaños. Galán quiere demostrarle a Inés su amor pero no se atreve ni sabe cómo hacerlo, Cristina le propone un juego para que su amigo deje fluir lo que siente.

Cristina se haría pasar por Inés para que Guillermo practicase. Cogidos de la mano, Guillermo mira a los ojos de su amiga y su declaración de amor hace estremecer a la abogada. ¿Realmente las palabras de Galán las decía pensando en Inés?, ¿de quién está realmente enamorado?

