Las palabras de Alicia dejan en shock a Victoria: “Tu madre y mi padre están liados”

Alicia está decidida a ganar el juicio y demostrar que Lola intentó matar a Elena. Para ello, necesita acceder a los documentos de adopción de Malena. Al dirigirse a la casa de los Quevedo en busca de esos papeles, se ha dado cuenta de que Victoria ha sido engañada por su madre y no ha podido callarse. "Tu madre y mi padre están liados", ha confesado

Las impactantes palabras de Alicia han dejado a Victoria en estado de shock, ya que no esperaba que su madre olvidara tan rápidamente a su difunto padre. La hija de Crespo ha explicado que esta historia viene de mucho tiempo atrás. Cuando se enteró, le pidió a su padre que lo dejara, pero tras la muerte de Federico, no encontraron razón para no retomar su relación.

La noticia ha causado un profundo daño a Victoria, quien no puede evitar recordar la situación con Diana: "Me separó de la persona a la que quería porque decía que no era una relación apropiada".

Tras ver a su amiga tan mal, Alicia ha lamentado haberle contado la verdad. Sin embargo, Victoria se lo ha agradecido, dejándole claro que prefiere saber qué está pasando.