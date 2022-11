Marcelino, más dolido que nunca con Quintero al enterarse del secreto de su hijo: “Me has clavado una puñalada que no merezco”

Ciriaco no se atrevió a contar a sus padres lo que hizo realmente el día del que se le acusó de matar a su expareja Ana Mari. Ni siquiera estando en la cárcel fue capaz. Esperaba una reacción negativa por parte de ellos a causa del pasado de su hermana.

Una vez se ha decantado por contárselo, Marcelino se ha llevado una gran decepción, tanto de su hijo, como de los abogados por no hacérselo saber.

Le ha echado en cara que, aunque sea el abogado de Ciriaco, también son amigos entre ellos. “Lo que ha hecho mi hijo no tiene nombre, pero tú me has clavado una puñalada no diciéndome nada que no merezco”, ha apuntado Marcelino muy cabreado.

Quintero le ha querido hacer ver que no se lo tome como una traición, que no podía contarlo a petición de Ciriaco. Además, antes de irse le ha pedido perdón por hacerle sentir como está ahora.