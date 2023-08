Marcelino y Manolita, muy preocupados por Lola: “Me da la sensación de que casi no la conozco”

La vuelta de Lola a la Plaza de los Frutos no ha sido como Marcelino y Manolita esperaban. Tras la decisión de Victoria de hacer recortes en plantilla, las nuevas candidatas de Confecciones Quevedo compiten por el puesto.

“Si la hubieran despedido, nos habrían llamado”, asegura Manolita. Sin embargo, los Gómez siguen muy preocupados por Lola, pero no solo en el ámbito laboral. “A veces me da la sensación de que casi no la conozco”, confiesa Marcelino.

El pasado de Lola la persigue y está en proceso de rehacer su vida. “Ha hecho un cambio de vida importante”, advierte su madre. Aunque la joven finja tener todo bajo control, los Gómez saben que necesita ayuda. ¿Descubrirán toda la verdad sobre su hija?