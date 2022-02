Marcelino descubre la jugarreta de Lorenzo: “¿Cómo se te ocurre hacer esto a mis espaldas?”

Todo parecía ir como la seda desde que Lorenzo se ha convertido en el representante de Catalina pero, gracias a Emilio, Marcelino ha descubierto que estaba intentando negociar, a sus espaldas, una colaboración con Garlo.

Ante esta situación, el padre de la joven no ha dudado en pedirle explicaciones y pararle los pies. “Catalina no es mercancía, es mi hija”, le ha recordado.

Lorenzo, atónito, le ha explicado que su principal objetivo es hacer crecer a Catalina y convertirla en toda una estrella…Pero para su padre lo más importante no es la fama.

Además, Marcelino le ha comentado a Lorenzo que no está buscando hacer negocio. “Yo me preocupo por mi hija. No va a hacer anuncios, así que olvídate. La próxima vez que hagas algo así, me lo consultas”, ha concluido.

Ante este nuevo imprevisto, ¿cómo le explicará Lorenzo a Marcelino que ha movido cielo y tierra para que la pequeña de los Gómez haga publicidad en Garlo?