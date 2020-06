Manolita logra lo imposible: Las primeras elecciones generales se celebran en 'El Asturiano'

Más información El discurso político de Armando en televisión enfurece a Irene

Se celebran las primeras elecciones generales en el país. Algo que los Gómez celebran por todo lo alto pero un boicot al colegio electoral logra que se suspendan las votaciones. Sebas, como presidente de la Asociación de Vecino, no es capaz de hacer nada pero Manolita no se puede permitir no hacer uso de su derecho a voto y decide actuar para que los vecinos de Chamberí voten en democracia.

¡Dato curioso! 'Hablemos de libertad' es la canción que celebra el primer referéndum en 'Amar es para siempre':

Los vecinos de la Plaza de los Frutos ejercieron su derecho al voto por primera vez en el referéndum sobre el proyecto de Ley para la reforma política. Para celebrar este acontecimiento histórico, el músico y compositor Guillermo Maestro, de IMAGINE THE MUSIC, compuso la canción 'Hablemos de libertad'. ¡Escúchala en el siguiente vídeo!

