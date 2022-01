La maldad de Raúl no conoce límites: finge su inocencia ante las disculpas de Fran

Fran lleva varios días descolocado buscando la verdad sobre la confesión de Uriarte. Y es que el empresario le aseguró que el verdadero legado de Germán decía que Fran iba a ser su heredero en Garlo.

Totalmente escéptico aunque con temor a que fuese cierto, Fran se enfrentaba a Raúl pidiéndole una explicación, mientras que Coral buscaba la forma de tapar ese secreto que ella se encargó en esconder por proteger a Raúl, cuando era su prometida.

Tras sopesar lo sucedido, Fran llega a la convicción de que todo ha sido una jugada más de Uriarte para enfrentarle a su familia. Así se lo hace saber Fran a Raúl, el creativo se presenta en casa de su primo para pedirle disculpas.

Lo que Fran no imagina es que Raúl está al tanto del legado de su padre. Sin embargo, Raúl no se podía permitir que la empresa familiar cayese en manos de su primo y no en las suyas. Con lo que el hijo de Carmen y Germán se prometió llevarse el secreto a la tumba y se puso al frente de Garlo como legítimo heredero

.

Ahora que Fran se ha disculpado y no cree a Uriarte, Raúl se regocija en su mentira para reprocharle a Fran y amenazarle: “La empresa nunca me la vas a arrebatar. Garlo es mi vida”

La guerra entre ambos está servida. ¿Descubrirá Fran el verdadero legado de Germán? ¿Lo descubrirá por Raúl o por Coral? ¿Saltará todo por los aires cuando la verdad salga a la luz?