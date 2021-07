La relación entre Maica y Gorka ha llegado a su punto y final. La dueña del obrador es consciente de que el cura nunca podrá dejar de lado su fe, por lo que ha decidido terminar con la relación de amor para siempre.

Después de hablar con sus amigos más cercanos, Maica entiende reencontrarse con Gorka por el barrio es inevitable, por lo que quiere mantener una relación cordial con él para que la herida sane más rápido.

Maica no ha cambiado de opinión, y pretende pasar página para no sentirse incómoda ante la presencia del cura. Pero sus deseos no han dejado del todo satisfechos a Gorka.

