Maica, a Gorka: una pregunta comprometida y una noticia sorprendente

Desde que Maica se encontró a Juan tirado en el suelo de su salón sin señales de vida, se tortura por no haber estado en el momento. El desconcierto de las preguntas del Inspector Figueras apuntando a un asesinato, la mantienen en vilo.

Maica se siente vulnerable, cree que no le están contando toda la verdad pero no sabe quién, así se lo hace saber a Gorka que no debe saltarse el sigilo confesional aunque haya cosas muy importantes que no le ha confesado a Maica.

La dueña de ‘Laida’ le da a Gorka una carta, es la última voluntad de Juan. Una suma importante de dinero que duda en aceptar.

