Lucía Setien recibe las pruebas que podrían cambiarlo todo en el caso de Salaverría

Cristina ha dado un paso más para esclarecer el caso de Marcos Salaverría y ha citado en su despacho a Silviana, la sirvienta de los marqueses de Benamazara.

La abogada cree que la empleada es una pieza clave ya que, según su testimonio en los juzgados, presenció una gran disputa entre el marqués y Marcos y, teniendo en cuenta que la mujer pasaba muchas horas en casa, pudo comprobar cómo era la relación entre los marqueses.

Salaverría ha asegurado que su suegro era una persona “violenta” y “trataba mal a su mujer”. Por eso, Cristina está convencida de que ese giro solo lo puede corroborar la sirvienta.

Eso sí, no le va a ser nada fácil. La mujer no ha querido contarle nada: “Yo solo trabajaba en la casa de los marqueses y lo que allí pasaba no era asunto mío, no puedo decirle nada”.

Pero, ¿qué esconde? Más tarde hemos podido ver cómo ha quedado con Lucía Setien a las afueras de la ciudad y le ha entregado el diario de la marquesa, algo que había estado buscando su hija con mucho afán…

¿Escribía en los diarios cómo era la relación con su marido? ¿Es la prueba que necesita Marcos Salaverría para demostrar su inocencia?

De momento, Salaverría ha depositado toda su confianza en Cristina y está dispuesto a acudir a la policía para contar que tiene bajo su poder las valiosas joyas familiares de los marqueses… ¡Adelántate a la emisión en ATRESplayer PREMIUM!