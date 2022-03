Discrepan las versiones de Lucía y Marcos sobre la muerte de los marqueses: ¿Quién está mintiendo?

La joven avispada y risueña, que se presentó en el King´s como Helena buscando trabajo, ha dejado de piedra a Ismael tras contarle su verdad. ¡Se llama Lucía Setien y es la mujer de Marcos Salaverría!

Su plan era claro. Poco a poco fue acercándose y haciéndose su amiga para ganarse su confianza. Incluso, llegó a meterse en su vida privada con Penélope, puesto que quería convertirse en su mayor confidente.

¡Así le pediría luego un favor, pero llegado el momento! El gerente del pub, que es exconvicto, coincidió un tiempo en la cárcel con Marcos Salaverría, por lo que ambos son compañeros; y Lucía, que sabe de esta relación, necesita su ayuda.

La noche de la muerte de los marqueses, Marcos entró a robar a unas valiosas joyas y, tras la tragedia, las escondió. En su versión, el presunto asesino le ha asegurado a su abogada que mató al marqués por "accidente" y que no tuvo nada que ver con la muerte de su suegra.

Ahora, Lucía quiere que Ismael le ayude a recuperarlas, valiéndose de su cercanía con su marido, pero el gerente del King’s no está nada conforme… Tantas mentiras han hecho que no termine de creerse a Lucía o Helena, ya no sabe quién es en realidad.

Pero Lucía no se dará por vencida tan fácilmente. Según su versión, Marcos llegó a casa con la camisa ensangrentada, muy nervioso, buscando unos documentos… Para ella, él es el verdadero culpable de la muerte de sus padres.

¿Aceptará Ismael? ¿Quién miente Lucía o Marcos?

