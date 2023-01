Jorge desenmascara a Cecilia: “¿Cómo se puede ser tan mala persona?”

Jorge y Cecilia se han reunido en el King’s, como tenían previsto. La joven esperaba que su exnovio, tras hacerle creer que es el padre de su hijo, le entregase una cantidad de dinero ya que le dijo que tenía problemas económicos.

Pero se ha llevado una desagradable sorpresa: ¡Ha descubierto toda la verdad! Jorge no ha dudado en echarle en cara su lamentable actitud. “Ese niño no es mío ni tuyo, es de tu hermana”, le ha recordado.

A la mujer no le ha quedado más remedio que admitir la verdad y se ha excusado. “Solo me busco la vida, no es nada personal”, le ha dicho.

Pero Cecilia no piensa quedarse de brazos cruzados: le va a devolver este revés a Jorge y antes de lo previsto.