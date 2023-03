Jeros pide un favor a Ciriaco: “Esto es muy importante para mí”

Tras su llamada de teléfono, Ciriaco ha acudido a la cárcel y ha hablado con Jeros.

El hombre lo ha tranquilizado y le ha dado su palabra: no lo delatará. “Te doy mi palabra, no hablaré ni aunque me maten”, le ha asegurado.

Ciriaco sabe que Jeros es peligroso, pero no encuentra la manera de deshacerse de él de una vez por todas.

Ahora, el preso le ha pedido que le haga un favor: deberá coger el sobre con el dinero que ganó por robar en la boda de Andrea y Alberto y llevárselo a Maribel, su hija.

Después de esta última petición, Ciriaco ha aceptado y espera que sea su último favor.