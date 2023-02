La bronca de Pelayo a Ciriaco tras descubrir toda la verdad: “Has caído muy bajo”

Pelayo se había dado cuenta de que la actitud de Ciriaco no era normal y solo ha tardado unos días en confirmar sus sospechas.

Tras encontrar 30.000 pesetas en la mochila de su nieto, le ha pedido que le cuente toda la verdad.

Ahora, el hombre sabe que Ciri está detrás del robo en la boda de su prima y lo peor de todo es que un inocente está en la cárcel por error.

Reprochándole su comportamiento, Pelayo le ha expresado que no reconoce la persona en la que se ha convertido. “Nos has engañado, has caído muy bajo, Ciriaco”, ha lamentado.