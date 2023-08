Iván zanja su deuda con Crespo encontrando un falso culpable: “Aquí termina esta historia”

Crespo está muy nervioso. Cree que Iván, en un momento de debilidad, puede confesarle a Sofía todo lo ocurrido sobre la muerte de Ester.

El empresario no quiere verse envuelto en un suceso así y, después de exigirle que encuentre a un falso culpable, no ha podido evitar llenarse de dudas. “Se trata de hacer bien las cosas y que la investigación no se cierre en falso”, le ha recordado.

Por su parte, Iván le ha asegurado que su plan ha salido como esperaba y ha roto su relación con Crespo: “Aquí termina esta historia, es mejor que no nos veamos más”.

Además, Iván ha prometido no contarle nada a Sofía, tranquilizando a Crespo. “Si eso pasara, la perdería para siempre”, ha explicado.