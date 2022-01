Ismael, desesperado, ¿cometerá una locura para vengarse de Santiago?

Ismael está desesperado por todo lo que está pasando. ¡Santiago a disparado y la bala ha alcanzado a Penélope!

Se siente el responsable de lo sucedido, y no se lo va a perdonar jamás.

No puede soportar la falta de noticias de Penélope y el no saber si la mujer perderá su vida o no… Por otro lado, Santiago se ha fugado y la policía no consigue encontrarle… Por lo que el pobre Blanco, loco de rabia, decide salir a buscarle por su cuenta.

Por suerte su amigo Marcelino le encuentra: “Tú no tienes la culpa de lo que está pasando”, le dice para intentar tranquilizarle… Pero Ismael está fuera de sí, siente mucha impotencia ante todo lo sucedido…

Marcelino le pide que se tranquilice y se quede al margen, sobre todo para no complicar más las cosas…

¿Seguirá Ismael el consejo de Marcelino?