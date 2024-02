La impactante visita de Sofía a Crespo en la cárcel: “Has destrozado la vida de dos mujeres maravillosas”

Los actos de Crespo finalmente lo han llevado al lugar al que debía estar desde hace mucho tiempo: la cárcel. Ahora detenido, Sofía lo ha visitado en busca de respuestas que necesita desde hace tiempo.

La bailarina lo ha responsabilizado de cómo han acabado tantas jóvenes y Crespo ha intentado escurrir el bulto, lo que ha aumentado el rencor de Sofía. “Ester era una niña, no sabía lo que hacía”, le ha reprochado, dejando al hombre sin palabras.

Pero, en esta ocasión, Crespo, denunciado por su propia hija, se ha sincerado con Sofía, contándole cómo Iván empezó a trabajar para él y qué ocurrió la noche de la muerte de Ester. “Jamás le perdonaré por lo que hizo”, ha dicho rota de dolor.

La conversación, cada vez más tensa, se ha enfocado en Ángela y el empresario le ha preguntado cómo supo que la violó. Por su parte, Sofía le ha explicado que su amiga le escribió una carta antes de su muerte y que él mismo se delató con la expresión que puso al ver las fotos de la mujer a la que tanto daño causó.

Ante este duro episodio de su vida, Crespo se ha disculpado por primera vez con Sofía por lo sucedido: “Te juro que no ha habido un solo día que no me haya arrepentido de lo que pasó con Ángela”.

Sin embargo, Sofía no cree que alguien como él, capaz de hacer cosas tan malas, sea capaz de arrepentirse pero, al menos, ahora se ha hecho justicia y podrá seguir con su vida, a pesar del dolor.