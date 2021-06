Cristina lleva días viendo a Guillermo evadido y sabe que es porque no deja de pensar en Estefanía. Al principio, a Galán le cuesta confesar sus sentimientos pero Cristina es su mejor amiga y la persona que más le conoce y no puede ocultarle su verdad: no deja de pensar en Calonge a la que quiere como algo más que una amiga.

Y es que, tras haberse besado e intimado en ocasiones puntuales, Guillermo sabe que Calonge no ha olvidado a Abel y siente como ser el refugio de la mujer cada vez que discute con el médico.

Cristina anima a Guillermo a que no se dé por vencido y le ofrece un plan perfecto para conquistar a la gerente del King’s.

Guillermo logra animarse con la propuesta de su amiga y confía en que pueda comenzar una relación con Estefanía.

¿Aceptará Estefanía el íntimo plan de Guillermo?

