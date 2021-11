Guillermo, a Cristina: “Tengo miedo de olvidarme de ti”

Cristina se enteraba, en palabras de Inés, que Guillermo le había propuesto a la gerente del King’s comenzar una nueva vida en Alemania tras la gran oferta de trabajo que había recibido Inés.

La abogada se sentía furiosa por haberse enterado de esa manera, y con un miedo terrible a que su gran amigo se estuviese equivocando, algo de lo que estaba totalmente convencida.

Cristina no podía esperar más y visitaba a Guillermo para hablar con él. Galán le confiesa que no se atrevió a contárselo porque no sabía cómo iba a reaccionar. Cristina le recalca que son amigos y que le iba a apoyar pero, como buena amiga que es, necesita preguntarle directamente si está seguro de irse a vivir a Alemania con Inés.

Guillermo duda en la respuesta por unos segundos, quiere descubrir quién es y formar una familia con su pareja. Galán no quiere que el miedo le impida tener esa oportunidad.

Galán le confiesa a Cristina tener miedo de alejarse de Madrid, de su vida y hasta de olvidarse de ella. ¿Y si es ella quién se olvida de él? Cristina le reconoce que ella también tiene miedo de perderle otra vez.

Ambos se necesitan cerca pero todo lo vivido les ha demostrado que su amistad está por encima de todo, de la distancia y del tiempo.

¿Habrá dejado confundido a Guillermo esta conversación?, ¿seguirá Galán adelante con sus planes de irse a Alemania con Inés?, ¿volverá Cristina a insistirle?