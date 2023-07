La gran decepción de Ciriaco con Andrea: “Eres tan mala, tan egoísta y tan manipuladora como tu madre”

Andrea le ha confesado a Ciriaco todos sus secretos. Además de expresarle sus sentimientos y contarle que nunca dejó de quererle como algo más, decidió admitir que fue ella quien mató a Ana Mari.

El joven no se ha podido creer que Andrea le hiciese algo así y se lo ocultase durante tanto tiempo. “Tú no me has querido en la vida”, le ha dicho muy enfadado Ciriaco. Ha pasado mucho tiempo en la cárcel por su culpa, mientras ella fingía y le dejaba perder años de su vida encerrado. El aire se ha llenado de reproches y Ciriaco de ira: “Tú rehiciste tu vida como si nada”, le ha recriminado.

A pesar de que los primos habían conseguido ser un apoyo muy importante el uno para el otro, la relación se ha venido abajo en un segundo. “Tus padres lo saben todo”, ha admitido Andrea. A pesar de la sorpresa de Ciriaco, los Gómez también han estado ocultándole la verdad. ¿Conseguirá el joven perdonarles algún día?