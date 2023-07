Andrea confiesa sus sentimientos a Ciriaco: “¿Y si yo te siguiera queriendo como antes?”

Tras ceder ante el chantaje de Vicente, Andrea le entrega al empresario sus negocios. A pesar de que las amenazas no pueden salir a la luz si no quiere ir a la cárcel, Ciriaco se ha dado cuenta de que algo no va bien.

“A mí no me engañas”, le ha dicho a su prima. Tras la presentación de Vicente como nuevo dueño del supermercado, ha notado que Andrea no estaba bien. “Se me dan muy mal las despedidas”, le ha dicho ella, intentando no levantar sospechas.

Sin embargo, la conversación ha desembocado en algo totalmente diferente. Andrea le ha pedido perdón a su primo por el momento incómodo que vivieron hace unos días. Las sospechas de Ciriaco de que Andrea podía sentir algo por él eran ciertas y Andrea le ha preguntado: “¿Y si yo te siguiera queriendo como antes?”. ¿Tendremos “nueva” pareja?