¿El futuro de Maribel y Ciriaco fuera de España?: “Estas cosas hay que pensarlas bien”

La pareja está en su mejor momento. Tras conseguir que los Gómez aceptaran a Jeros en la familia, por fin son felices. De hecho, puede que por eso Maribel haya empezado a hacer planes de futuro con Ciriaco.

La llegada de una carta de Juan desde Manchester ha ilusionado a la joven tanto que, sin pensarlo dos veces, le ha propuesto a Ciriaco montar un negocio de comida española allí. “Tú, Charito, yo, en Manchester”, le ha dicho con brillo en los ojos.

Sin embargo, las ganas se le han escapado entre los dedos tras la respuesta de Ciriaco, que no cree que sea una buena idea. “A lo mejor me he dejado ilusionar”, ha terminado diciendo la joven, que tenía esperanzas de vivir una aventura con su pareja. ¿Renunciará Maribel a su sueño por él?