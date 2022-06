El fuerte enfrentamiento entre Carmen y Raúl acaba rompiendo la relación entre madre e hijo

La reacción de Carmen no se ha hecho esperar. Tras confesarle Coral que Raúl está pensando en renunciar a sus apellidos García Corcuera y adoptar los de su verdadero padre, Uriarte Santana, la mujer ha protagonizado un duro cara a cara con su hijo.

Cansada de rogarle su perdón y solo recibir desplantes, ha tomado las riendas de su vida. “Si reniegas de tu propia madre, yo también lo haré de ti”, le ha advertido.

Raúl, a pesar de sus palabras, está dispuesto a seguir adelante y deshacerse del pasado para empezar una nueva vida, donde no hay lugar para su madre.

Uriarte ha ganado la batalla, Carmen sabe que ya no hay vuelta atrás y, por eso, ha tomado una firme decisión: “Tienes una semana para abandonar esta casa. Tú no me vas a quitar lo que es mío. Empezaré una nueva vida”.

Además, le ha hecho una fuerte advertencia: “Prepárate para cuando llegue el momento porque entonces serás tú quien venga a pedirme perdón a mí”.

La relación entre madre e hijo ha quedado completamente rota. Durante muchos años, Carmen ha ocultado a Raúl su verdadera identidad para protegerlo de Uriarte, pero todo ha sido en vano.