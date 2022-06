Raúl desvela a Coral su decisión: “Voy a renunciar a mis apellidos para adoptar los de Uriarte”

Coral y Raúl están intentando recuperar su relación, pero los problemas familiares están superando al matrimonio.

La joven embarazada apoya a Carmen y quiere que Raúl se reconcilie con su madre, pero el empresario no está dispuesto. “Tenemos que estar unidos porque solo así lo nuestro volverá a ser como antes. Me siento muy solo y perdido y no sé qué dirección tomar”, ha confesado.

De momento, Raúl no sabe que Coral estaba al tanto sobre su verdadera identidad. Carmen le pidió que le guardara el secreto ya que temía que Raúl también la apartara de su vida.

Ahora, el empresario ha tomado una firme decisión: renunciará a los apellidos García Corcuera para adoptar los de su verdadero padre: Uriarte Santana.

Tal y como le ha explicado a su mujer, cree que es lo que debe hacer: “Tengo que aceptar quién soy: un Uriarte. Tengo más cosas en común con él que con cualquier García”.

Esta decisión va a terminar de hundir a Carmen. La mujer ha advertido en varias ocasiones a su hijo sobre Uriarte, pero Raúl está convencido de que es una buena persona y quiere darle el lugar que le corresponde en su vida y en su corazón.