Los fraudes de Vicente salpican a Julio Crespo: “El estafador es él, no yo”

Vicente fue detenido, pero sus malas prácticas en los negocios todavía arrastran a muchos vecinos de la Plaza de los Frutos. Manolita consiguió recuperar el supermercado y ahora Marcelino ha reclamado su parte de los Berrocales. Quizás, alegando que la cedieron bajo coacción pueda recuperarla.

Sin embargo, Julio Crespo no quiere perder dinero por culpa de lo que hizo Vicente en el pasado. “Si el dueño era un ladrón que estafó a otro, no es problema mío”, ha asegurado. A pesar de que está seguro de no querer pagarle a Marcelino, su hija Alicia cree que debe pensarlo bien.

“No merece la pena ganarse mala fama por tan poco”, le ha advertido a su padre. Aunque suponga perder dinero, para Julio no significaría nada. “No te arriesgues”, le ha aconsejado Alicia. ¿Le hará caso a su hija?