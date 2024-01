Elena deja a Crespo atónito con su confesión: “Ahora me toca hacer de tripas corazón”

Elena y Crespo han tenido una charla como amigos en Los Berrocales. Tras informarle sobre el homenaje que está preparando para despedir a Chimo, el hombre ha expresado sus condolencias por la tragedia del joven. “No puedo creer que se quitara la vida”, ha compartido.

Al descubrir que Chimo era hijo de Federico, Elena le ha confesado a su examante que no le sorprendió la noticia ya que siempre supo de la relación extramatrimonial de Federico con Rosa.

Hablando sobre el homenaje que Crespo ha organizado, Elena ha tomado la decisión de contarle qué decía Chimo en su nota de suicidio: "Él provocó el accidente de coche que mató a Mario. Manipuló los frenos porque quería matar a Federico".

Conmocionado, Crespo ha propuesto suspender el homenaje, pero Elena, preocupada por su hija Malena, le ha pedido que no lo haga. "Ella no sabe nada y no puede enterarse", ha confesado, dejando claro que hará de tripas corazón y, así, evitará habladurías.