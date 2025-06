Nicole descubre el engaño de Renata: “¿Paolo es gigoló?”

Todo secreto siempre sale a la luz, y Nicole lo sabe bien. Hablando con el alcalde, ha descubierto que Paolo, el hombre con el que pasó la anterior noche, era amigo de Renata, y la mujer lo ha visto claro.

Sin pensárselo dos veces, Nicole ha llamado a su mejor amiga y ha sido clara: “¿Paolo es gigoló?”. Y aunque al principio Renata no ha querido confesar la verdad, al final no la ha quedado más opción: “Te he visto muy triste y muy sola”.

Y aunque al principio le ha dolido descubrir la verdad, rápidamente las dos amigas han comenzado a reírse de la situación. Pero a Nicole aún le queda tomar una decisión: ¿seguirá con Paolo a pesar de su pasado? ¿O decidirá comenzar de cero a su lado?