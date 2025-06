Capítulo 332 de Sueños de libertad; 19 de junio: Gabriel se gana a Marta, pero Pelayo sigue desconfiando de él

En el capítulo de hoy de Sueños de libertad...

Irene la ha confesado a Digna su gran secreto: cuando era joven tuvo una hija y esa hija es Cristina, la nueva empleada de Perfumerías De la Reina.

Marta le comunica a Luis que Cobeaga ha elegido a Perfumerías De la Reina para la elaboración de su perfume, y que Luis deberá trabajar con el perfumista.

Pelayo ha empezado a ver cosas raras en Gabriel y se lo ha contado a Marta. No se fía de él y cree que no es quien dice ser. Ambos hablan con Gabriel, pero el joven sabe cómo ganarse la confianza de Marta, de nuevo, aunque no la de Pelayo que sigue desconfiando mucho de él.

Damián , preocupado por su hijo Andrés, le propondrá a María que podría ingresar en un sanatorio y volver a cuando esté algo más recuperada, pero a la joven no le parece buena idea.

Además, Andrés se enfrentará a su padre tras saber lo que le ha propuesto a María. Sin embargo, Damián seguirá en sus trece para intentar que su hijo abra los ojos y que no renuncie a su felicidad por María. ¿Qué pasará?

