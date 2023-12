Desencuentro familiar: Elena se llena de celos y exige a Victoria que no la separe de Malena

Al llegar a casa, Elena ha descubierto que Victoria estaba ayudando a Malena en el diseño de un vestido y esto no le ha sentado nada bien a la mujer, que esperaba pasar tiempo con la pequeña y enseñarle ella misma cómo hacerlo.

De este modo, la matriarca de los Quevedo buscaba reconstruir el vínculo con Malena y lograr su total perdón, especialmente ahora que las tensiones en casa parecen haber disminuido.

Descubrir que sus padres son, en realidad, sus abuelos paternos ha resultado ser un golpe devastador para la joven pero, al menos, ya no hay secretos en la familia.

Después de la conversación con Federico, Malena está decidida a dejar atrás los reproches. Sin embargo, Elena tiene miedo y, llena de celos, le ha pedido a su hija Victoria que no se entrometa en su relación: "No me pongas en contra de Malena".

Ante estas duras palabras, la diseñadora ha estallado contra su madre, dejándole claro que ella nunca haría algo así: "Estás paranoica, no me conoces". Además, le ha afirmado que su única hija es ella y que Malena es su nieta.