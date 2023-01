La declaración de amor de Rocío deja confuso a Hugo: “Lo nuestro no es una simple amistad”

La vida no está para quedarse con la duda. Eso es lo que Rocío ha pensado y, valiente, ha intentado explicarle a Hugo lo que siente por él.

Para el exfutbolista, Rocío es una persona muy especial, pero no imagina que está enamorada de él.

En la farmacia, aprovechando que no había clientes, la joven se ha lanzado y le ha dicho que, sí reaccionó tan mal cuando descubrió que Úrsula y él se habían liados es porque alberga otro tipo de sentimientos por él. “Estoy intentando hablarte de lo que yo siento por ti”, le ha recalcado.

Pero Hugo no ha estado nada avispado y no ha entendido el mensaje. Tratándola como si fuera su mejor amiga, Rocío no ha encontrado valor para decirle lo que esperaba. ¡Lo va a tener muy difícil!