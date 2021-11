Cristina se sincera con Guillermo sobre su boda con Inés: "Vas a cometer un error"

Cristina no para de darle vueltas a la noticia de la boda de Guillermo e Inés, y eso que la propuesta salió por su boca como una opción para agilizar los trámites en Alemania.

Si, a Cristina, ya le parecía arriesgado que Galán se fuese a vivir a Alemania con la gerente del King's, que pase por vicaria le parece toda una locura. Cristina está convencida de que Guillermo se está equivocando a pasos agigantados y no va a parar hasta abrirle los ojos.

Guillermo trata de concienciarse de estar convencido del paso que va a dar, aunque sus dudas se acrecientan a medida que pasan los días y se da cuenta de la dimensión que está tomando su alocada decisión, ¿por amor?

Cristina se presenta en el despacho del King's sabiendo que encontraría allí a Guillermo, la abogada no puede esperar más para decirle todo lo que piensa: su mejor amigo ha tomado una decisión precipitada, considera que en el amor no tiene por qué dejarse todo por la otra persona y no ve bien que se vaya a ir a vivir a Alemania, ya que le impediría seguir con sus proyectos profesionales.

Guillermo, indignado ante esta confesión siente que su amiga no le está apoyando como él cree que debería hacerlo. “Mi lugar está donde esté Inés, aunque a ti no te guste” sentencia Galán, justo antes de que Cristina se marche por la puerta. Las palabras de Guillermo se clavan como puñales en Cristina.

Las palabras de Cristina, ¿le harán replantearse a Guillermo su decisión?, ¿provocará este enfrentamiento un gran distanciamiento entre ellos?