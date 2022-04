Coral rompe las esperanzas de Fran de formar una familia juntos: "El destino se empeña en jugar a la contra"

Fran ha descubierto que Coral está embarazada y le ha pedido explicaciones. "¿Por qué me lo ocultas? No entiendo porqué no me lo has dicho en todo este tiempo", le ha reprochado.

El creativo está dolido porque cree que no confía en él, a pesar de que siempre le ha demostrado que está a su lado. "Podemos formar una familia, te quiero mucho", le ha dicho.

Pero Coral le ha roto el corazón al decirle que el padre del bebé es Raúl, algo que Fran no esperaba…

¿Es este el final definitivo de la historia de amor entre Coral y Fran? La empleada de Garlo le ha contado que, de momento, Raúl no está al tanto y ha lamentado la situación: "Parece que el destino se empeña en jugar a la contra".

Fran se había hecho ilusiones, quería formar una familia y empezar su gran historia de amor con Coral, pero las cosas no son nada fáciles.

Ahora, la joven está decidida a desvelar a Raúl su gran secreto pero, ¿cómo reaccionará? Raúl está muy feliz con Julieta y están viviendo un romance muy bonito. ¿Se estropeará todo? ¡Adelántate a la emisión en ATRESplayer PREMIUM!